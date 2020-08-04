Пензенцы продолжают праздновать онлайн-Сабантуй

Жители Пензенской области продолжают праздновать онлайн-Сабантуй (0+).

В седьмом выпуске покажут площадку, которая символизирует самобытность татарской культуры. Зрители увидят традиционную борьбу корэш, скачки, национальные и спортивные игры.

С приветственным словом к гостям спортивной площадки Сабантуя обратятся губернатор Иван Белозерцев, глава администрации Каменского района Сергей Юркин, глава администрации Белинского района Николай Дружинин.

Заслуженные мастера спорта Республики Татарстан продемонстируют гостям и участникам Сабантуя мастер-класс по борьбе корэш и расскажут об основных правилах этого вида спортивного единоборства.

Закроет спортивную площадку гостья из Республики Татарстан, певица татарской эстрады Римма Никитина.

Выпуски выходят еженедельно в 10:00 во вторник и пятницу. Посмотреть их можно в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», а также на YouTube и на сайте региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области».

Напомним, в Пензенской области Сабантуй проводится ежегодно. Этот праздник знаменует окончание сева. Сопровождается скачками, народными играми и состязаниями. В этом году из-за неблагоприятной эпидобстановки праздник перенесли на онлайн-площадку.