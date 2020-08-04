Молодым пензенцам предлагают поучаствовать в форуме «Машук»

Жителей Пензенской области приглашают присоединиться к молодежному форуму «Машук» (18+), который пройдет в режиме онлайн с 10 по 26 августа.

Интернет-платформа мероприятия позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности в расширении географии участников. Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России».

На форуме участники встретятся с публичными личностями, послушают лекции, выполнят практические занятия по личностному развитию, изучат инструменты построения успешной карьеры.

Дополненная «Карьерной мастерской» онлайн-площадка позволит выстроить коммуникацию участников форума с ведущими работодателями Северо-Кавказского федерального округа, расширить знания в области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для участия в грантовом конкурсе, а также принять участие в ярмарке вакансий, в рамках которой участники получат возможность трудоустройства в крупнейшие корпорации округа.

Каждый участник получит сертификат о прохождении образовательной программы, лимитированный раздаточный материал и личный цифровой след. Тех, кто отличится особой активностью, получат подарки от партнеров и спонсоров форума из числа крупных российских компаний.