Covid-19. Около 82% от числа новых заболевших приходится на Пензу

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По ее словам, прирост числа новых заболевших за сутки составил 54 случая. Наибольшее количество пациентов обнаружили в Пензе. Здесь – 44 заразившихся. Четыре положительных теста получили жители Городищенского района, три – Кузнецкого, два – Пензенского, один – Никольского района.
Отмечается, что среди пациентов нет детей.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 56283 человека, а в лабораториях лечебной сети - 138855 жителей», - пояснила Дина Черемушкина.
Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.