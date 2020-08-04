Covid-19. Около 82% от числа новых заболевших приходится на Пензу

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе на 4 августа.

По ее словам, прирост числа новых заболевших за сутки составил 54 случая. Наибольшее количество пациентов обнаружили в Пензе. Здесь – 44 заразившихся. Четыре положительных теста получили жители Городищенского района, три – Кузнецкого, два – Пензенского, один – Никольского района.

Отмечается, что среди пациентов нет детей.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 56283 человека, а в лабораториях лечебной сети - 138855 жителей», - пояснила Дина Черемушкина.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.