Число пользователей приложения «Мой Tele2» за полгода выросло на четверть

Tele2 подводит итоги работы приложения «Мой Tele2» (6+) в первом полугодии 2020 года. Сервис наиболее популярен среди абонентов столичного региона, Ленинградской области и Урала. С помощью приложения клиенты управляют услугами, продают и покупают минуты и гигабайты, а также настраивают тарифы.

За полгода количество пользователей приложения «Мой Tele2» увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост зафиксирован в регионах центральной России – 85% и в Черноземье – 81%. В Пензенской области количество пользователей сервиса увеличилось на 84%.

Столичный регион остается лидером по общему количеству пользователей сервиса. Московские абоненты оператора составляют 23% клиентов «Мой Tele2». Второе место по популярности приложения заняли регионы Урала с долей в 11% пользователей приложения. На третьей строчке списка оказались Санкт-Петербург и другие регионы Северо-Запада, где проживает примерно 10% клиентов «Мой Tele2».

Tele2 проанализировала, какие функции приложения наиболее востребованы абонентами. Большинство клиентов (61%) посещают раздел «Услуги» для управления дополнительными опциями, также в нем можно проверить наличие платных подписок и отключить их. Около 53% пользователей открывают «Мой Tele2», чтобы продать или купить пакеты минут, гигабайтов и SMS в «Маркете Tele2».

Среди клиентов приложения «Мой Tele2» примерно 86% абонентов используют операционную систему Android, а остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей приложения стали модели Huawei, Samsung и Xiaomi – на их долю приходится 25%, 21% и 18% устройств соответственно. Список вендоров-лидеров замыкает Apple с показателем в 12%. При этом в Москве доли устройств Apple, Samsung и Huawei равны – 21%. В Черноземье общая тенденция сохраняется, только 7% клиентов используют операционную систему iOS, остальные – Android. Среди смартфонов лидирует торговая марка Huawei, ей отдали предпочтение 25% пользователей, второе и третье место поделили бренды Samsung и Xiaomi с долей в 21% каждый.

«Приложение «Мой Tele2» позволяет абонентам дистанционно решать многие вопросы. В первом полугодии 2020 года темпы цифровизации ускорились. Абоненты еще активнее стали использовать дистанционные сервисы. Ежедневно в приложение заходят несколько миллионов клиентов, и с каждым днем их количество увеличивается. Это обусловлено и общей тенденцией перехода клиентов в интернет, и конечно, в связи с пандемией и рекомендациями специалистов минимизировать контакты с другими людьми.

Поэтому в мае мы запустили возможность самостоятельной регистрации первой SIM-карты в приложении «Мой Tele2» и упрощенной активации последующих номеров. Это позволяет абонентам самостоятельно подключиться к Tele2 без взаимодействия с продавцом в салоне. В дальнейшем мы планируем добавлять в приложение и другие полезные функции для абонентов», - поделился директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.