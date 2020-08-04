Губернатор поручил помочь с капремонтом тамалинским поликлинике и детсаду

Губернатор региона Иван Белозерцева и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 4 августа в ходе рабочей поездки в Тамалинский район посетили объекты, которые требуют капитального ремонта.

Так, в детском саду №1 в населенном пункте, который посещают около 270 малышей, протекает крыша. Проектно-сметную документацию на капитальный ремонт здания разработали - в прошлом году получено положительное заключение госэкспертизы.

Губернатор осмотрел помещения детсада, пообщался с сотрудниками. Глава региона поручил проработать вопрос организации капитального ремонта садика.

Иван Белозерцев также осмотрел поликлинику тамалинской участковой больницы. Отмечается, что для ее ремонта частично готова проектно-сметная документация. В сутки медучреждение посещают около 250 человек, среди них есть не только местные жители, но и пациенты из соседних областей.

Проблемой также является и то, что восемь врачей уехали из Тамалинского района из-за проблем с жильем. Для медиков выделили четыре квартиры, однако три из них нуждаются в ремонте.

Глава региона поручил предусмотреть средства для ремонта и подготовить служебную записку.

«Надо делать, надо за врачей бороться», - подчеркнул губернатор.