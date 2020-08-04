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04.08.2020г.
«Дамате» впервые проведет картирование урожайности в Пензенской области

«Дамате» впервые проведет картирование урожайности в Пензенской области

Вт, 04.08.20 13:06
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Сотрудники группы компаний «Дамате» в ходе уборочной кампании впервые проведут на территории Пензенской области картирование урожайности. Всего до середины октября планируется собрать урожай с площади более 22 тысяч гектаров – на 5,2 тыс. гектаров больше, чем в 2019 году.

Для того, чтобы провести картирование урожайности во время уборочной кампании, в «пилотном режиме» на трех комбайнах John Deere была установлена современная система. Она позволит специалистам провести оперативный мониторинг, прогнозировать урожай и принимать решения по выполнению сельхозопераций.

Картирование урожайности призвано определить ее неоднородность. С помощью специальных датчиков и приемников GPS, установленных на комбайнах, а также бортовых компьютеров будут получены первые электронные карты урожайности и влажности зерна. Эти данные будут использованы для дифференцированного внесения минеральных удобрений.

Сейчас работы ведут в Нижнеломовском, Вадинском, Мокшанском и Колышлейском районах, где уже убрали более 1,2 тыс. гектаров озимой пшеницы. Больше всего сезонных работ проведут в Нижнеломовском, где планируется собрать урожай с территории в 7,3 тыс. гектаров. Почти 5,8 тыс. гектаров полей уберут в Мокшанском районе, в Наровчатском - 2,6 тысячи га, в Колышлейском – более 2,3 тыс. гектаров. В Вадинском и Спасском районах «Дамате» уберет сельхозкультуры на 2 и 1,9 тыс. гектаров соответственно.

Общая площадь яровых и озимых культур в 2020-м составляет 11,7 тыс. гектаров, из них на яровую пшеницу приходится 6,7 тыс. гектаров, на озимую - 5 тыс. гектаров. Также сотрудникам «Дамате» предстоит убрать с 8,1 тыс. гектаров подсолнечник, с 1,9 тыс. гектаров – просо, с 310 – горох, с 137 – кукурузу.

Завершить уборку урожая планируется к середине октября, исходя из погодных условий. В кампании принимают участие более 60 человек, на полях работают более 20 комбайнов и 50 единиц транспорта.

Группа компаний «Дамате» завершает проект по выращиванию и переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн в год. В настоящее время земельный банк составляет 43,6 тыс. гектаров, поля компании расположены в семи районах: Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Пачелмском и Наровчатском. Современное оборудование, использование передовых технологий и собственные земли – все это позволяет «Дамате» практически в полном объеме обеспечивать птицу кормами собственного производства.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
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03.08.2020 18:02
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02.08.2020 09:44
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30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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