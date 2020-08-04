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04.08.2020г.
Скончался пензенский писатель Владимир Давыдов

Скончался пензенский писатель Владимир Давыдов

Вт, 04.08.20 12:41
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Накануне, 3 августа, на 72-м году жизни умер известный пензенский прозаик, поэт, переводчик, член Союза писателей России Владимир Давыдов.

По данным пресс-службы регионального минкульта, отпевание писателя пройдет в Успенском кафедральном соборе 5 августа в 13:30.

Владимир Николаевич начал заниматься литературным творчеством в детстве – его стихи публиковались в «Пионерской правде», «Литературной газете», «Пензенской правде» и в ряде районных газет области. В 1960 – 1970-х годах продолжал публиковаться в «Литературной газете» и в саратовской городской газете «Большая Волга».

После окончания Саратовского государственного медицинского института на протяжении более сорока лет работал врачом-анестезиологом-реаниматологом.

В 1980-е годы активно занимался изучением испанского языка. В эти годы начали появляться его первые поэтические переводы.

К моменту вступления в Союз писателей России в 1995 году Владимир Николаевич имел целый ряд значительных публикаций: перевод романа Уильяма Айриша «Женщина-призрак», романы «Отпусти стрелу», «От третьего лица», повести «Репчук», «Портрет сиамской кошки», «Катарсис». В 2000-х годах он опубликовал роман «Алябьев: прелюдия для контрабаса» (за этот роман писатель был удостоен Губернаторской премии за достижения в области литературы), стихотворения, переводы. В 2006 году вместе с композитором Геннадием Гроссманом Владимир Давыдов написал «Купринский гимн», за который был удостоен Купринской премии «Гранатовый браслет».

На протяжении десяти лет (с октября 1992 г. по апрель 2002 г.) Владимир Давыдов работал заведующим отделом поэзии литературного журнала «Сура». Благодаря ему впервые были опубликованы многие молодые авторы, ставшие впоследствии известными поэтами, членами Союза писателей России.

В 2018 году за книгу «Избранное», вобравшую в себя лучшие произведения разных лет, Владимир Давыдов стал лауреатом Лермонтовской премии. Еще одной итоговой книгой писателя стал сборник «Хоперские хроники» (2019), презентация которого прошла в Литературном музее в феврале этого года.

Источник фотографии: Скриншот - http://minkult.pnzreg.ru/news/obshchestvo/13481/
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04.08.2020 08:33
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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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28.07.2020 07:30
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27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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15.07.2020 06:25
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