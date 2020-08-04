В Пензе приступили к реализации проекта «Автобус здоровья»

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Во дворе дома №20 на ул. Егорова в Пензе организовали работу выездной медицинской бригады областного центра медпрофилактики.
В рамках проекта «Автобус здоровья» (18+) пензенцы смогли проверить состояние здоровья, не посещая поликлинику. Жители микрорайона КПД получили консультацию врача-терапевта, всем желающим измерили артериальное давление и провели экспресс-диагностику определения уровня сахара и холестерина в крови.
Как сообщает пресс-служба мэрии, выездной прием провели с соблюдением всех мер профилактики Covid-19. Посмотреть график работы проекта «Автобус здоровья» можно ЗДЕСЬ.