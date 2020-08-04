В Тамалинском районе открыли спортивную площадку

Губернатор региона Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 4 августа в ходе рабочей поездки в Тамалинский район оценили новую спортивную площадку.

Торжественное открытие объекта сопровождалось парадом спортсменов, ветеранов спорта боксеров, футболистов, пловцов и лыжников.

Глава региона вручил грамоты спортсменам и поблагодарил ребят за стремление заниматься физкультурой. Гордость за спортсменов выразил и Валерий Лидин.

После открытия площадки на ней состоялся товарищеский матч местных футбольных команд. На ее благоустройство выделили 4,5 млн рублей.

Во время мероприятия стало известно, что в сентябре откроется после реконструкции межпоселенческий центральный районный дом культуры Тамалы. Также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в «Парке здоровья» в этом году планируют установить уличные спортивные тренажеры, обустроить трибуны и модернизировать пешеходную зону.