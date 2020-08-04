Матери Анны Хилькевич приснился вещий сон о «надувной» груди ее дочери

Актриса Анна Хилькевич в Instagram‑аккаунте поделилась с подписчиками историей о том, как она увеличила грудь.

По словам звезды, лечь под нож хирурга она решилась после развода с первым мужем.

«Основной вопрос, который меня волновал - можно ли будет кормить детей, имея импланты? Ответ оказался положительным. В общем, я дождалась окончания съемок в очередном сезоне «Универа», промониторила рынок, опросила всех знакомых и подруг и подобрала себе клевого доктора!» - сообщила Хилькевич.

Она отметила, что еще одним поводом для переживания стало признание маме. Актриса не могла решиться рассказать ей о своих планах.

«Сижу я с мамочкой на кухне, пьем чаек. И тут мне мама говорит: «Доченька! Мне тут сон приснился, что у тебя такая большая грудь! Просто огромная». […] И как вы понимаете, я не смогла дальше молчать. Она вздохнула и сказала: «Да, доченька! Я понимаю. Вы с сестрой пошли не в мою породу, а в папину», - поделилась знаменитость.

Она подчеркнула, что по прошествии восьми лет не жалеет о своем решении.

«Хотя нет, вру. Немного жалею - долго лежать на твердом массажном столе все же неудобно», - сыронизировала Анна Хилькевич.