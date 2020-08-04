Спортивные турниры, конкурсы и танцы. Программа «Лета в городе» на 4-8 августа

В мэрии сообщили о мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта «Лето в городе» (0+) на разных площадках Пензы с 4 по 8 августа.

4 августа в 17:00 на спортплощадке лицея №55 пройдут соревнования по футболу. 6 числа на площадке по ул. Мира, 25 пензенцев ждут на мастер-класс по шахматам.

7 августа запланировано сразу несколько мероприятий:

- в 15:00 – на футбольном поле при школе №11 на ул. 8 Марта, 21А пройдет турнир по футболу среди дворовых команд;

- в 16:00 аналогичное мероприятие состоится на площадке по ул. Измайлова, 72;

- в 17:00 на площадке по пр. Строителей, 112 организуют праздник «Яркое лето», гостей которого ждут игровая и танцевальная программы, конкурсы.

8 августа в рамках проекта «Лето в городе» в Пензе пройдут:

- в 11:00 на площадке по ул. Калинина, 103-105 – праздник «Яркое лето»;

- в 11:00 на площадке по улице ул. Клары Цеткин, 25 – мастер-класс по всестилевому каратэ;

- в 11:00 на площадке при лицее современных технологий управления №2 на ул. Бакунина, 115 - турнир по футболу среди дворовых команд;

- в 15:30 на площадке по ул. Попова, 54 - мастер-класс по боксу.

Цель проекта «Лето в городе» – зарядить жителей региона положительными эмоциями, позитивным настроением и взбодрить после долгого пребывания в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В настоящее время Пензенская область находится на третьем, последнем этапе снятия ограничений.