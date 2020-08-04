Алена Водонаева показалась подписчикам без нижнего белья

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Блогер Алена Водонаева сообщила о своем результате теста на коронавирус в Instagram‑аккаунте, сопроводив пост пикантными фото.
Новые фото звезды вызвали бурную реакцию подписчиков – еще бы, Водонаева показалась на снимке без бюстгалтера, едва прикрыв грудь платьем с ажурной сеточкой.
«Сдала тест на covid и на антитела. Все отрицательно. Антител, к сожалению, тоже нет. Поэтому в такси и общественных местах я продолжаю носить маску. Надоело до чертей, если честно.
И вроде бы уже выработалась автоматическая привычка — брать с собой этот «намордник», но все это жутко неудобно, жарко, некрасиво. […] Ладно, хоть в Инстаграме без маски. Все красиво. Все, как и должно быть в Инстаграме», - отметила блогер.
Фолловеры разделились на два лагеря – одни порассуждали на тему ношения масок, а другие восхитились снимками Водонаевой.
«Горячо», «Бомбезно», «Как же я восхищен тобой, ты действительно примерна и образцова, ты идеальна. Пересмотрел публикацию тысячу раз!» - сообщили пользователи.