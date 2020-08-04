Пензенская область – в числе лучших регионов по показателю тушения лесных пожаров

В министерстве природных ресурсов и экологии РФ отметили Пензенскую область в числе лидеров регионов, где лесные пожары тушат в первые сутки.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в этом году на землях лесного фонда области возникло 39 лесных пожаров - все они ликвидированы в день возгорания. Крупных лесных пожаров в регионе не было благодаря качественному и своевременному реагированию лесопожарных служб, а также обеспечению противопожарного обустройства на территории гослесфонда региона.

Отмечается, что специалисты используют новую технику, приобретенную в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ. На покупку оборудования выделили более 50 млн рублей.