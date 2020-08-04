Компания «Руслайн» до конца августа отменила рейсы из Москвы в Пензу

На сайте пензенского аэропорта появилась информация об отмене рейсов компании «Руслайн», связывающих Москву и Пензу.

В частности, рейса №175 «Внуково-Пенза» не будет до 27 августа, рейса №176 «Пенза-Внуково» - до 28 августа.

Что стало причиной такого решения, не отмечается.

Напомним, ранее стало известно о том, что из Пензы в Москву и обратно пассажиров начал возить «Аэрофлот». Рейсы в столицу также осуществляет S7 Airlines. Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о снижении цен на перелеты.