В Пензенской области загорелся грузовой поезд

4 августа на сайте управления МЧС по Пензенской области сообщили о возгорании третьей секции локомотива в составе грузового поезда №2623 из 80 вагонов.

Пожар произошел утром на 629 километре юго-восточной железной дороги на перегоне «Вертуновская - Тамала» Бековского района.

«По предварительной информации, задержки пассажирских поездов не планируется. Возможна задержка 9-10 грузовых поездов», - уточнили в пресс-службе ведомства.

К счастью, пострадавших нет. С огнем боролись восемь спасателей и три спецмашины.

Пензенцам напоминают о необходимости быть осторожными при обращении с огнем.