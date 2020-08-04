В Пензенской области загорелся грузовой поезд

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4 августа на сайте управления МЧС по Пензенской области сообщили о возгорании третьей секции локомотива в составе грузового поезда №2623 из 80 вагонов.
Пожар произошел утром на 629 километре юго-восточной железной дороги на перегоне «Вертуновская - Тамала» Бековского района.
«По предварительной информации, задержки пассажирских поездов не планируется. Возможна задержка 9-10 грузовых поездов», - уточнили в пресс-службе ведомства.
К счастью, пострадавших нет. С огнем боролись восемь спасателей и три спецмашины.
Пензенцам напоминают о необходимости быть осторожными при обращении с огнем.