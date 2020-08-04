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04.08.2020г.
Тамалинцы попросили у губернатора помощи в покупке лекарства и ремонте дороги

Тамалинцы попросили у губернатора помощи в покупке лекарства и ремонте дороги

Вт, 04.08.20 15:15
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4 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел прием граждан в Тамалинском районе.

К главе региона обратился председатель колхоза с просьбой посодействовать ему в приобретении и в аренде земельного участка.

«У нас есть вся база, 300 голов крупного рогатого скота, но нет земли. 950 гектаров в субаренде. Сейчас компания, у которой мы арендовали землю, - банкрот, она продана. Никто не уведомил нас об этом, и теперь мы не можем пользоваться землей», - рассказал тамалинец.

Иван Белозерцев дал поручение разобраться в ситуации.

Также к губернатору на прием пришла женщина, которая нуждается в дорогостоящем лекарстве. Ей приходится ежемесячно обращаться во множество инстанций, чтобы получить препарат, стоимость которого – 40 тысяч рублей.

По словам министра здравоохранения Александра Никишина, людей с таким заболеванием, как у нее, в регионе – более 40.

«Проблема - в том, что на каждого льготника выделяется 890 рублей, а препарат стоит около 400 тысяч», - отметил он.

Глава региона поинтересовался, не выпускают ли такие препараты в России. Оказалось, что лекарство не имеет отечественных аналогов. Иван Белозерцев попросил министра взять проблему на личный контроль.

Жительница деревни Санниковки обратилась к главе региона с просьбой отремонтировать разбитую трассу «Тамала – Яковлевка».

«Был хороший асфальт, но стали ездить большегрузные машины с зерном и разбили все», - пожаловалась она.

Министр строительства Александр Гришаев сообщил о том, что в августе запланирован ямочный ремонт дороги, а в 2021-м этот участок протяженностью в 10 километров ждут капитальные работы. Глава региона также поручил держать ситуацию на контроле.

Также на прием губернатора пришла семья из Тамалинского района, проживающая в двухэтажном многоквартирном доме, который стремительно рушится. Они посетовали на то, что не могут разыскать владельцев всех квартир для принятия единогласного решения о переносе сроков капремонта и проведения процедур для признания дома аварийным.

«Жильцы должны заказать экспертизу, с ней обратиться в районную администрацию, чтобы комиссия признала их дом аварийным», - пояснил глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

«Есть юридические тонкости, им надо найти всех владельцев. А если они не знают, кто и где? Кто должен заниматься этим вопросом? Кто будет помогать? Районная власть!» - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поручил специалистам выехать на место, чтобы выяснить, действительно ли дом аварийный или его еще можно отремонтировать, и помочь жителям решить юридические вопросы.

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