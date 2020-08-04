В Кузнецке грузовик «прилег» на бок – соцсети

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В городе Кузнецк Пензенской области 4 августа случилась авария. Об этом стало известно из группы соцсети «ВКонтакте».
Очевидец уточнил, что ДТП произошло на перекрестке улиц Пензенской и Правды. Судя по кадру, который выложили в Сети во втором часу дня, грузовик повалился на бок прямо на проезжей части. Пользователи предположили, что это случилось из-за того, что автомобиль не вписался в поворот.
Официальных данных о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.