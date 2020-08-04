В мэрии Пензы рассказали, на каких улицах появилась новая разметка

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Пензы Максим Иванкин сообщил о ходе работ по нанесению дорожной разметки в городе.

По его словам, в полном объеме работы завершены на 12 объектах, в числе которых – улицы Бакунина, Баумана, часть Володарского, Калинина, Карла Маркса, Максима Горького, Плеханова, Бауманский путепровод, участки на пр. Победы, улицах Советской, Терновского, Центральной.

Еще на 167 объектах провели работы с использованием краски.

«Осталось девять объектов – на них мероприятия будут выполнены после завершения ремонта проезжей части, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – уточнил Максим Иванкин.

В мэрии пояснили, что речь – о проспекте Строителей, улицах Карпинского, Толстого, Циолковского, Коннозаводской, Герцена, Островной, Насосной и Фадеева. Кроме того, полностью восстановлена разметка по гарантийным обязательствам.

