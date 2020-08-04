Стало известно, когда в Пензе выпустят карты с социальными льготами

4 августа на планерке в мэрии Пензы обсудили процесс внедрения на территории города социальной карты «Забота».

«На данный момент мы определились с категориями граждан, на которые будет распространяться данные льготы. Это пенсионеры, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и другие лица», – отметил глава администрации города Андрей Лузгин.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк рассказала о взаимодействии с представителями бизнеса – потенциальными партнерами проекта.

«Достигнута договоренность практически со всеми торговыми сетями по реализации продовольственных товаров – как с федеральными, так и с локальными. Продолжаем переговоры и с руководителями других объектов потребительского рынка и сферы услуг», – сообщила она.

Андрей Лузгин поручил провести работу с объектами культуры и спорта по поводу их участия в данном проекте.

«Проанализируйте существующие льготы и возможность включения дополнительных скидок на услуги. Полезная для наших жителей инициатива, активнее вовлекайте предпринимательское сообщество, чтобы обеспечить больше возможностей для использования этой карты», – призвал мэр.

Кроме того, по данным пресс-службы мэрии, достигнута предварительная договоренность с МФЦ о выдаче социальных карт в офисах учреждения. Для их держателей будет организована «горячая линия». Завершить все процедуры и выпустить карты планируется в августе.