В Пензе «Автобус здоровья» приехал к жителям дома на ул. 8 Марта

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4 августа акцию «Автобус здоровья» организовали во дворе дома №7 на ул. 8 Марта в Пензе.
Как сообщает пресс-служба мэрии, всем желающим измерили артериальное давление и определили уровень холестерина, также пензенцы смогли сдать кровь на сахар. Прием вели сотрудники центра здоровья.
Ранее акция также прошла в микрорайоне КПД. График движения «Автобуса здоровья» (0+) можно посмотреть ЗДЕСЬ. Утром 5 августа он приедет к жителям домов на ул. Ленина.