Пензенская область – среди лидеров в ПФО по доле выздоровевших от Covid-19

В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировали количество выздоровевших от Covid-19 в регионах ПФО.

В частности, в ИЦК сообщили, что, по данным на 4 августа, в Пензенской области выздоровели 5664 пациента с коронавирусом, общее количество выявленных случаев составляет 6699. Таким образом, доля выздоровевших от общего числа случаев Covid-19 за неделю не изменилась и составляет 85%. По этому показателю регион – на третьем месте в ПФО.

Среди субъектов с наибольшим процентом пациентов, которые справились с коронавирусом, первое место сохраняет Кировская область - выздоровели 90% человек, следом идут Республика Марий Эл (86%) и Пензенская область (85%). Меньше всего людей выздоровело в Ульяновской области (70%), Саратовской (61%) и Чувашской Республике (58%).