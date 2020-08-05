Пензенец просит избавить от мусора тротуары на ул. Тернопольской

Пензенец обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о проблеме с уборкой мусора на ул. Тернопольской.

«Все тротуары по улице Тернопольской [известного ресторана быстрого питания] и далее по проспекту Строителей усыпаны мусором. В основном, это пакеты и коробки от Арбековского рынка. Начиная от [ресторана быстрого питания] и далее по проспекту Строителей до остановки «Салон быта», все газоны и тротуары усыпаны упаковкой от фаст-фуда, бутылками, стаканчиками от кофе.

На днях работники коммунальных служб скосили на этом участке траву, и теперь там - настоящая свалка. Пожалуйста, помогите навести порядок и вернуть дворников. Два субботника в год недостаточно для поддержания порядка в городе», - говорится в обращении, поступившем в редакцию.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило запрос в администрацию Пензы.