В Пензе выдали удостоверения еще двум кандидатам в губернаторы

4 августа в областном избиркоме состоялась выдача удостоверений кандидатам в губернаторы Пензенской области от КПРФ и ЛДПР.

«Олег Шаляпин, кандидат от КПРФ, 28 июля подал документы для регистрации. Выдвижение прошло в соответствии с законодательством. 265 подписей собрал, из них недостоверных - 3, итого - 262», - сообщил заместитель председателя избиркома Алексей Климухин.

Кандидат от партии ЛДПР Александр Васильев подал документы для регистрации 28 июля, он собрал 265 подписей, из них недостоверных – 4, то есть всего 261.

Удостоверения им вручил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Ранее информагентство сообщало о том, что в пензенском облизбиркоме 31 июля на заседании комиссии выдали первое удостоверение кандидату на пост губернатора. Его получил Иван Белозерцев. 5 августа планируется вручить удостоверения еще двум кандидатам – Анне Очкиной («Справедливая Россия») и Петру Чугаю («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).