Бековские кленовары начали производить малиновый сироп

4 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель ЗакСобрания Валерий Лидин в ходе рабочей поездки в Бековский район посетили предприятие, специализирующееся на производстве кленового сиропа.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, в настоящее время компания занимается не только производством кленового сиропа, но и выращиванием и переработкой малины. В этом сезоне выпустили первую партию ягодного сиропа, также малину реализуют в свежем виде.

В этом году планируется переработать 20 тонн сырья в малиновое пюре, 30 тонн ягод – подвергнуть шоковой заморозке. Губернатор Иван Белозерцев отметил важность развития в регионе предприятий пищевой отрасли.

«Переработка сельскохозяйственной продукции нужна в обязательном порядке», - подчеркнул он.

