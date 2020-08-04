Бековские кленовары начали производить малиновый сироп

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4 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель ЗакСобрания Валерий Лидин в ходе рабочей поездки в Бековский район посетили предприятие, специализирующееся на производстве кленового сиропа.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, в настоящее время компания занимается не только производством кленового сиропа, но и выращиванием и переработкой малины. В этом сезоне выпустили первую партию ягодного сиропа, также малину реализуют в свежем виде.
В этом году планируется переработать 20 тонн сырья в малиновое пюре, 30 тонн ягод – подвергнуть шоковой заморозке. Губернатор Иван Белозерцев отметил важность развития в регионе предприятий пищевой отрасли.
«Переработка сельскохозяйственной продукции нужна в обязательном порядке», - подчеркнул он.