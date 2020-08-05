В Пензе владельцы пумы Мессии показали, как он тренируется с собаками

Пензенцы, дома у которых живет пума Месси, разместили в соцсети новое видео о его буднях. В нем они отметил, что их любимец вновь приступил к тренировкам. Проходят они с собаками.

«Был первый день в школе после долгого перерыва. Месси, как всегда, - любимчик щенков», - написали они.

На кадрах видно, что щенки обступили кота, призывая поиграть с ними. Не смотря на такую наглость, пума не реагирует на задиристых собак.

Ранее в соцсети также появились забавные видео о том, как Мессии пытается разгрызть огромный арбуз.

Александр и Мария Дмитриевы выкупили пуму из контактного зоопарка. Дома они создали для него особые условия и регулярно тренируют. По их словам, он не проявляет агрессию и очень привязан к ним. Большое интервью – тут.