В Пензе владельцы пумы Мессии показали, как он тренируется с собаками

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Пензенцы, дома у которых живет пума Месси, разместили в соцсети новое видео о его буднях. В нем они отметил, что их любимец вновь приступил к тренировкам. Проходят они с собаками.
«Был первый день в школе после долгого перерыва. Месси, как всегда, - любимчик щенков», - написали они.
На кадрах видно, что щенки обступили кота, призывая поиграть с ними. Не смотря на такую наглость, пума не реагирует на задиристых собак.
Ранее в соцсети также появились забавные видео о том, как Мессии пытается разгрызть огромный арбуз.
Александр и Мария Дмитриевы выкупили пуму из контактного зоопарка. Дома они создали для него особые условия и регулярно тренируют. По их словам, он не проявляет агрессию и очень привязан к ним. Большое интервью – тут.