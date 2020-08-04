Известно, какие убытки понесла Россия из-за закрытия границ

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, какие потери понесла страна из-за того, что закрыла границы и перестала принимать иностранных туристов.

«По итогам прошлого года туризм принес стране 10,9 миллиарда долларов это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей», — цитирует Зарину Догузову телеканал «360» со ссылкой на «Аргументы и факты».

По словам главы Ростуризма, введение электронной туристической визы поможет отрасли восстановиться. Ей смогут воспользоваться жители 53 стран, начиная с 1 января 2021 года.

«Электронная виза сегодня — это и важная антикризисная мера, которая поможет регионам быстрее восстановиться после текущего кризиса с учетом огромного вклада туризма в создание рабочих мест», — заключила Зарина Догузова.

Закон об универсальной электронной визе подписал в конце июля президент Владимир Путин. Документ будет выдаваться однократно на период до 60 суток, из которых непрерывно можно пребывать в России до 16 дней.