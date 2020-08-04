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04.08.2020г.
«Привет, Андрей». В Терновке столкнулись две легковушки

«Привет, Андрей». В Терновке столкнулись две легковушки

Вт, 04.08.20 17:46
Просмотров: 228

В микрорайоне Терновка в Пензе случилась авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец поделился роликом в Instagram-аккаунте, который был снят 3 августа около 8:27 на перекрестке улиц Терновского и Петровского. Судя по кадрам, иномарка двигалась в сторону центра и остановилась, чтобы пропустить пешехода. Ехавшая следом отечественная легковушка не затормозила и врезалась в нее. Пользователь решил сыронизировать и наложил на видео кавер на песню «Привет, Андрей».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MNEKiNG (@avmnekin)

Официальных данных о произошедшем нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию на дороге и быть осторожными и внимательными при совершении маневров.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CDc6gb8CVGH/?igshid=1gx4c5kedibkj
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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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