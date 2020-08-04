«Привет, Андрей». В Терновке столкнулись две легковушки

В микрорайоне Терновка в Пензе случилась авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец поделился роликом в Instagram-аккаунте, который был снят 3 августа около 8:27 на перекрестке улиц Терновского и Петровского. Судя по кадрам, иномарка двигалась в сторону центра и остановилась, чтобы пропустить пешехода. Ехавшая следом отечественная легковушка не затормозила и врезалась в нее. Пользователь решил сыронизировать и наложил на видео кавер на песню «Привет, Андрей».

Официальных данных о произошедшем нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию на дороге и быть осторожными и внимательными при совершении маневров.