В России прогнозируют вторую волну коронавируса в сентябре

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Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова сделала прогноз, согласно которому в сентябре, после возвращения туристов с курортов, в стране вновь начнутся вспышки коронавируса.
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», это может произойти из-за несоблюдения мер предосторожности, прежде всего, во время отдыха внутри страны.
Вместе с тем, вирусолог уверена, что вторая волна будет мягче предыдущей. Covid-19 постепенно умерит патогенность, а люди вооружатся иммунитетом.
«Рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного лучше и система здравоохранения уже полностью готова», — пояснила Галина Кожевникова.