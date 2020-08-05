Пензенский снайпер-разведчик стал героем «Урока Мужества»

Пензенский снайпер-разведчик Алексей Иванов 4 августа стал героем «Урока Мужества», который прошел на базе музея Победы онлайн.

Рядовой рассказал о роли Пензенской области в истории Воздушно-десантных войск. Присоединиться к нему могли все желающие. Сейчас его запись доступна в группе Детского центра музея Победы (https://vk.com/dcmpru).

Алексей Иванов, уроженец Пензы, служил снайпером-разведчиком в десантно-штурмовой дивизии ВДВ Новороссийска. Принимал участие в Первой чеченской кампании в составе разведроты сводного батальона. Служил в миротворческих войсках ООН в Югославии. Награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ООН «За службу Миру», сообщают организаторы.

Возрастные ограничения – 12+.