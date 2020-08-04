Бековскую детскую школу искусств ждет ремонт

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона в ходе посещения объекта допобразования указал на важность создания условий для творческого развития подрастающих поколений.

Сейчас в муниципальной школе искусств обучаются 760 детей, среди ее воспитанников – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и областных конкурсов. Обучение проводится по общеразвивающим и предпрофессиональным программам следующих направлений: изобразительное искусство и хоровое пение, театральное и декоративно-прикладное искусство, инструментальное исполнительство и хореография.



Глава региона пообщался с артистами ансамбля «Бековчаночка».



«Мы должны создавать условия для наших детей, предоставлять им выбор в сфере дополнительного образования. Хочешь заниматься спортом – здорово, есть такая возможность; танцами, хоровым или эстрадным пением – пожалуйста. Очень важно, чтобы муниципальная, региональная власть поддерживала все эти направления, сохраняла педагогов», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В ходе осмотра школы губернатору озвучили просьбу о содействии в проведении ремонта актового зала и замене электропроводки.



«Правильно, что обратились с просьбой. Хочется помогать тем, кто показывает результаты, кто объединяет людей, как вы, работает с детьми. Делайте проектно-сметную документацию», - поручил глава региона.