Бековскую детскую школу искусств ждет ремонт

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4 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Бековский район посетил местную детскую школу искусств.
Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона в ходе посещения объекта допобразования указал на важность создания условий для творческого развития подрастающих поколений.
Сейчас в муниципальной школе искусств обучаются 760 детей, среди ее воспитанников – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и областных конкурсов. Обучение проводится по общеразвивающим и предпрофессиональным программам следующих направлений: изобразительное искусство и хоровое пение, театральное и декоративно-прикладное искусство, инструментальное исполнительство и хореография.
Глава региона пообщался с артистами ансамбля «Бековчаночка».
«Мы должны создавать условия для наших детей, предоставлять им выбор в сфере дополнительного образования. Хочешь заниматься спортом – здорово, есть такая возможность; танцами, хоровым или эстрадным пением – пожалуйста. Очень важно, чтобы муниципальная, региональная власть поддерживала все эти направления, сохраняла педагогов», - подчеркнул Иван Белозерцев.
В ходе осмотра школы губернатору озвучили просьбу о содействии в проведении ремонта актового зала и замене электропроводки.
«Правильно, что обратились с просьбой. Хочется помогать тем, кто показывает результаты, кто объединяет людей, как вы, работает с детьми. Делайте проектно-сметную документацию», - поручил глава региона.