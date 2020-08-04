Фанат пожелал быть стулом, на который уселась полуголая Лобода

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Певица Светлана Лобода взбудоражила подписчиков новым фото в Instagram-аккаунте.
Звезда выложила снимок, на котором позирует в одних бикини, сидя на стуле и загадочно смотря на водную гладь и горы.
«Унесенная ветром», - подписала Лобода.
Пользователи не остались равнодушными к кадру и засыпали знаменитость комплиментами, отметив, что она шикарна и великолепна. Также подписчики не скупились и на горячие комментарии. Один из фанатов написал, что хочет стать стулом, на котором расположилась артистка.