Инспекторы ДПС в Пензе проверили на тонировку местных владельцев авто

На несколько тонов светлее должна стать жизнь некоторых автомобилистов. Пензенские сотрудники ДПС организовали рейд, в ходе которого проверяли светопропускаемость передних стекол машин, передвигающихся по областному центру. Избавиться от чрезмерной затемненности в салоне водителям предлагали на месте. Впрочем, нашлись и те, кто решил проигнорировать законное требование инспекторов.

Теперь у этого мужчины свободного времени более чем предостаточно. По решению суда ему пришлось на десять суток отложить все свои важные дела. Именно столько он будет находиться под арестом за чрезмерную тонировку стекол своего авто.

Владельцу слишком тонированной машины первым делом действительно предложат снять пленку. Если это удастся сделать на месте, то все ограничится штрафом в 500 рублей. Если нет — сотрудник ДПС выпишет предписание. Срок его исполнения, как правило, - не более 10 суток. В интересах водителя такое требование не игнорировать.

«В случае повторного нарушения в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Санкции данной статьи предусматривают наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток», - пояснил командир отдельного батальона дорожно-патрульной службы УМВД России по Пензе Денис Канайкин.



Закон запрещает водителям управлять автомобилем, лобовое и боковые стекла которого покрыты пленкой, пропускающей менее 75% света. При этом прозрачность остальных никак не регламентируется. Однако стоит помнить, что тонировка с зеркальным эффектом в России запрещена вовсе, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.