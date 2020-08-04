В одном из пензенских автобусов получили травмы женщина и ребенок

Утром 4 августа на улице Суворова в Пензе пострадали пассажиры автобуса, следовавшего по 66 маршруту. По счастливой случайности травмы получили только двое.

«В салоне автобуса марки MAN под управлением мужчины 1972 года рождения, произошло падение пассажиров, женщины 1977 года рождения и девочки 2011 года рождения. В результате происшествия пассажиры получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова.

Возможно, водитель прибегнул к резкому торможению, из-за чего пассажиры и не удержались на ногах. Точные причины произошедшего сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.