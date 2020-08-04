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04.08.2020г.
В одном из пензенских автобусов получили травмы женщина и ребенок

В одном из пензенских автобусов получили травмы женщина и ребенок

Вт, 04.08.20 21:52
Просмотров: 276
Утром 4 августа на улице Суворова в Пензе пострадали пассажиры автобуса, следовавшего по 66 маршруту. По счастливой случайности травмы получили только двое.

«В салоне автобуса марки MAN под управлением мужчины 1972 года рождения, произошло падение пассажиров, женщины 1977 года рождения и девочки 2011 года рождения. В результате происшествия пассажиры получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова.

Возможно, водитель прибегнул к резкому торможению, из-за чего пассажиры и не удержались на ногах. Точные причины произошедшего сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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