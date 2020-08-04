В одном из пензенских автобусов получили травмы женщина и ребенок

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«В салоне автобуса марки MAN под управлением мужчины 1972 года рождения, произошло падение пассажиров, женщины 1977 года рождения и девочки 2011 года рождения. В результате происшествия пассажиры получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Юлия Филатова.
Возможно, водитель прибегнул к резкому торможению, из-за чего пассажиры и не удержались на ногах. Точные причины произошедшего сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.