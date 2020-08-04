Пензенская область - на третьем месте в России по дешевизне продуктов

В Пензенской области одни из самых низких цен в стране. Такой вывод можно сделать из отчета Облстата, составленного за первое полугодие 2020 года.

По стоимости минимального набора продуктов питания наш регион находится на втором месте в Приволжском Федеральном округе и на третьем в Российской Федерации. В июне его можно было купить за 3721 рубль.

При этом цены на товары и услуги за первое полугодие в Пензенской области выросли всего на 2,8%. Что на две десятых процента выше, чем в целом по России. Однако эксперты зафиксировали незначительное снижение оборота розничной торговли, он составил порядка 95,5% по отношению к первому полугодию 2019 года. В среднем по стране этот показатель опустился до 93,6%, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.