Жители Пензы смогут пройти обследование прямо во дворе

В Пензе 4 августа возобновилась акция «Автобус здоровья». В ее рамках специалисты областного центра медицинской профилактики помогают горожанам на ранней стадии выявить заболевание прямо во дворах их домов, минуя поликлиники. Этим утром мобильная помощь прибыла в Ленинский район.

Обязательное измерение температуры, обработка рук, наличие маски. Без этого не допустят к специалистам. Семья Таджидиновых в числе первых пришла на прием под открытым небом. На здоровье не жалуются, но для профилактики решили уточнить - все ли в порядке. Оказалось, что не зря.



Получить медицинскую помощь во дворе Таджидиновы, а также другие жители областного центра смогли в рамках акции «Автобус здоровья». Все желающие, не посещая поликлинику, смогли измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.

«Длительная самоизоляция привела к тому, что большая часть нашего населения не имела возможности общения с медицинскими работниками, что затрудняет их контроль за самочувствием», - отметила заведующая отделом мониторинга здоровья Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.



После экспресс-обследования пришедших консультирует врач-терапевт. При необходимости специалист направит на более тщательный осмотр в стационарном медучреждении. До октября «Автобусы здоровья» должны посетить все микрорайоны областного центра, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.