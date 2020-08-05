Жители Пензы смогут пройти обследование прямо во дворе

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Обязательное измерение температуры, обработка рук, наличие маски. Без этого не допустят к специалистам. Семья Таджидиновых в числе первых пришла на прием под открытым небом. На здоровье не жалуются, но для профилактики решили уточнить - все ли в порядке. Оказалось, что не зря.
Получить медицинскую помощь во дворе Таджидиновы, а также другие жители областного центра смогли в рамках акции «Автобус здоровья». Все желающие, не посещая поликлинику, смогли измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.
«Длительная самоизоляция привела к тому, что большая часть нашего населения не имела возможности общения с медицинскими работниками, что затрудняет их контроль за самочувствием», - отметила заведующая отделом мониторинга здоровья Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.
После экспресс-обследования пришедших консультирует врач-терапевт. При необходимости специалист направит на более тщательный осмотр в стационарном медучреждении. До октября «Автобусы здоровья» должны посетить все микрорайоны областного центра, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.