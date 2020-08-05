Пензенский пчеловод рассказал о тонкостях своего ремесла

Пензенского меда в 2020 году на прилавках магазинов будет достаточно. Об этом местные пчеловоды говорят уверенно, подводя промежуточные итоги своей работы. Этот сезон для них вышел удачным. К примеру, повезло с погодой. Правда, без проблем тоже не обошлось.

Небольшая поляна посреди леса гудит в Пензенском районе. Это место стало временным пристанищем для тысяч пчел. В каждом из этих ульев живет одна или две семьи. Сейчас насекомые активно работают. Они делают разнотравный мед, который затем собирает хозяин пасеки Сергей Цыганов. Это увлечение с ним с детства. Мужчина - пчеловод в третьем поколении, знает обо всех тонкостях своего ремесла, а их немало. Как говорят специалисты, это без преувеличения, целая наука.

«Вот пчелы принесли зрелый мед. Вообще во всей научной литературе написано, что если запечатаны 2/3 рамки, то мед можно откачивать. Влажность - 16,5%, что говорит о его зрелости», - поделился Сергей Цыганов.

Сейчас на пасеке Сергея Цыганова - более 100 ульев. Этот сезон, по его словам, удачнее предыдущего. Но остается проблема с губительными химикатами, которыми обрабатывают растения, с которых собирается нектар. Они отпугивают вредителей, но, вместе с тем, отравляют и его насекомых. По мнению Сергея Цыганова, чтобы решить этот вопрос, пчеловодам необходимо договариваться с аграриями. Несмотря на это, с начала года он собрал уже более 35 килограммов сладкого продукта. В планах - еще не менее 15.

«Сейчас у меня около 120 семей. Пасека увеличилась в два раза», - рассказал Сергей Цыганов.

Как отмечает хозяин пасеки, спрос на пензенский мед есть. Хотя цена на него в последние годы упала. Поэтому свою пасеку мужчина планирует расширять до трехсот ульев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.