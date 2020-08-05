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05.08.2020г.
Театр юного зрителя в рамках проекта получил новое дорогое оборудование

Театр юного зрителя в рамках проекта получил новое дорогое оборудование

Ср, 05.08.20 01:50
Просмотров: 54
Сказки в новом свете теперь смогут показывать в Пензенском театре юного зрителя. Оборудование стоимостью около 800 тысяч рублей в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» уже поступило в учреждение.

Теперь там смогут создать даже летучий корабль. Новое оборудование в пензенском театре юного зрителя очень ждали, ведь оно поможет сделать постановки труппы более зрелищными и современными.

«Сейчас жизнь не стоит на месте. Зрители требуют новые звуковые и световые эффекты», - прокомментировал директор пензенского театра юного зрителя Александр Минаев.

Театр преображается год от года. Ранее там сделали ремонт, установили новые удобные кресла в зрительном зале. Новая техника поможет не только добавить красок на этой сцене, но и сделать выездные спектакли еще более смотрибельными. В комплект входит и оборудование, которое можно использовать на гастролях.

«Замечательный проект, который действительно работает. Это можно увидеть нашим маленьким зрителям в Пензе и Заречном. Проект уникальный, это реальная помощь детским театрам и театрам малых городов. Сегодня нам показали, какое купили оборудование, и спектакли, которые будут ставить», - сообщил художественный руководитель пензенского драматического театра им. А. В. Луначарского Сергей Казаков.

Только пензенскому театру юного зрителя в этом году выделили порядка двух с половиной миллионов рублей. В ближайших планах труппы поставить новые спектакли - «Горе от ума» (12+) по пьесе Грибоедова и «Летучий корабль» (0+) по мотивам русских сказок, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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