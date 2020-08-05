Театр юного зрителя в рамках проекта получил новое дорогое оборудование

Сказки в новом свете теперь смогут показывать в Пензенском театре юного зрителя. Оборудование стоимостью около 800 тысяч рублей в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» уже поступило в учреждение.

Теперь там смогут создать даже летучий корабль. Новое оборудование в пензенском театре юного зрителя очень ждали, ведь оно поможет сделать постановки труппы более зрелищными и современными.

«Сейчас жизнь не стоит на месте. Зрители требуют новые звуковые и световые эффекты», - прокомментировал директор пензенского театра юного зрителя Александр Минаев.

Театр преображается год от года. Ранее там сделали ремонт, установили новые удобные кресла в зрительном зале. Новая техника поможет не только добавить красок на этой сцене, но и сделать выездные спектакли еще более смотрибельными. В комплект входит и оборудование, которое можно использовать на гастролях.

«Замечательный проект, который действительно работает. Это можно увидеть нашим маленьким зрителям в Пензе и Заречном. Проект уникальный, это реальная помощь детским театрам и театрам малых городов. Сегодня нам показали, какое купили оборудование, и спектакли, которые будут ставить», - сообщил художественный руководитель пензенского драматического театра им. А. В. Луначарского Сергей Казаков.

Только пензенскому театру юного зрителя в этом году выделили порядка двух с половиной миллионов рублей. В ближайших планах труппы поставить новые спектакли - «Горе от ума» (12+) по пьесе Грибоедова и «Летучий корабль» (0+) по мотивам русских сказок, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.