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05.08.2020г.
Пензенцы обсудили в ЗакСобре проект закона о молодежной политике

Пензенцы обсудили в ЗакСобре проект закона о молодежной политике

Ср, 05.08.20 02:46
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Юные парламентарии обсудили проект федерального закона о молодежной политике. Ранее в каждом регионе при решении того или иного вопроса в данном направлении испытывали некоторые сложности. Ведь кого именно можно называть молодым человеком - до сих пор официально не было определено, на это пензенцы обратили особое внимание.

Так много молодежи в зале Законодательного Собрания собирается нечасто. На этот раз они там, чтобы определиться с планами на будущее. Причем не только в нашем регионе, но и в России в целом. Парламентские слушания проекта федерального закона о молодежной политике в Пензенской области проходят одними из первых.

«У каждого активиста, представителя будет недельный срок для предоставления предложений. Однако заранее уже поступали некоторые из них от молодежных структур, которые касаются категории «Молодая семья», системы молодежной политики в Российской Федерации и молодых специалистов», - сообщил председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

Изменения коснутся каждого молодого человека от 14 лет. А вот верхняя возрастная планка официально не определена. Что является проблемой, например, при получении статуса молодой семьи.

«Очень важно, что поднимается порог, особенно для молодых семей, которые принимают участие в жилищных программах. И, зачастую когда такая семья только вступает в жилищную программу, это происходит в одном возрасте, а когда уже она становится благополучателем, возраст меняется и «Молодая семья» выпадает из категории», - рассказала заместитель председателя молодежного Парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Ульяна Безрукова.


В Пензе проект закона поддержали. Все доработки, замечания и предложения молодежи нашего региона уже направлены в Государственную Думу, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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17.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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