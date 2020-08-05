В Пензе на улице Максима Горького произошел пожар

Жителям дома №7 на улице Максима Горького теперь и впрямь живется не сладко. Накануне вечером они чуть было не погорели. Неожиданно полыхнуло нежилое двухэтажное строение по соседству. Происшествие запечатлели десятки очевидцев. Судя по кадрам, которые появились в интернете, огонь полностью охватил деревянное здание. Пламя и дым были видны издалека. По словам людей, которые чуть было не остались без крова, все произошло мгновенно.

«Я готовила перед окном на кухне. Слышу, какой-то треск, но не пойму, в чем дело. Выбегаю на улицу и вижу, что прямо надо мной пламя. Скорее домой и кричу мужу - пожар, горим! С вещами и документами сразу выбежали на улицу», - рассказала жительница дома №7 на ул. Максима Горького Алия Крутилина.

Бушевавший огонь был такой силы, что пламя перекинулось на соседний дом. В нем выгорела одна из комнат, а в радиусе пяти метров погибли все зеленые насаждения. Именно деревья на какое-то время замедлили распространение пожара.

Как потом подсчитывают спасатели, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Распространиться огню не дали вовремя подоспевшие пожарные расчеты.

На месте происшествия работали шесть единиц техники и 25 человек личного состава. При тушении спасатели столкнулись с непредвиденными трудностями.

«В ходе пожара возникали проблемы с водоснабжением, так как ближайший гидрант находится в нерабочем состоянии. Воду приходилось подвозить», - поделилась начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.



Происшествие обошлось без жертв. В причинах случившегося предстоит разобраться инспекторам госпожнадзора, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.