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05.08.2020г.
В Пензе на улице Максима Горького произошел пожар

В Пензе на улице Максима Горького произошел пожар

Ср, 05.08.20 03:44
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Жителям дома №7 на улице Максима Горького теперь и впрямь живется не сладко. Накануне вечером они чуть было не погорели. Неожиданно полыхнуло нежилое двухэтажное строение по соседству. Происшествие запечатлели десятки очевидцев. Судя по кадрам, которые появились в интернете, огонь полностью охватил деревянное здание. Пламя и дым были видны издалека. По словам людей, которые чуть было не остались без крова, все произошло мгновенно.

«Я готовила перед окном на кухне. Слышу, какой-то треск, но не пойму, в чем дело. Выбегаю на улицу и вижу, что прямо надо мной пламя. Скорее домой и кричу мужу - пожар, горим! С вещами и документами сразу выбежали на улицу», - рассказала жительница дома №7 на ул. Максима Горького Алия Крутилина.

Бушевавший огонь был такой силы, что пламя перекинулось на соседний дом. В нем выгорела одна из комнат, а в радиусе пяти метров погибли все зеленые насаждения. Именно деревья на какое-то время замедлили распространение пожара.

Как потом подсчитывают спасатели, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Распространиться огню не дали вовремя подоспевшие пожарные расчеты.

На месте происшествия работали шесть единиц техники и 25 человек личного состава. При тушении спасатели столкнулись с непредвиденными трудностями.

«В ходе пожара возникали проблемы с водоснабжением, так как ближайший гидрант находится в нерабочем состоянии. Воду приходилось подвозить», - поделилась начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.


Происшествие обошлось без жертв. В причинах случившегося предстоит разобраться инспекторам госпожнадзора, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.08.2020 08:33
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03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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