В Пензе на улице Максима Горького произошел пожар

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png )
$ 73 р
€ 86 р
«Я готовила перед окном на кухне. Слышу, какой-то треск, но не пойму, в чем дело. Выбегаю на улицу и вижу, что прямо надо мной пламя. Скорее домой и кричу мужу - пожар, горим! С вещами и документами сразу выбежали на улицу», - рассказала жительница дома №7 на ул. Максима Горького Алия Крутилина.
Бушевавший огонь был такой силы, что пламя перекинулось на соседний дом. В нем выгорела одна из комнат, а в радиусе пяти метров погибли все зеленые насаждения. Именно деревья на какое-то время замедлили распространение пожара.
Как потом подсчитывают спасатели, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Распространиться огню не дали вовремя подоспевшие пожарные расчеты.
На месте происшествия работали шесть единиц техники и 25 человек личного состава. При тушении спасатели столкнулись с непредвиденными трудностями.
«В ходе пожара возникали проблемы с водоснабжением, так как ближайший гидрант находится в нерабочем состоянии. Воду приходилось подвозить», - поделилась начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Происшествие обошлось без жертв. В причинах случившегося предстоит разобраться инспекторам госпожнадзора, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.