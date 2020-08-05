Сотрудники УФСИН поймали жителя Каменки, который десять лет находился в розыске

Сотрудники регионального управления федеральной службы исполнения наказаний задержали осужденного, находившегося во всероссийском розыске с 2010 года. Житель города Каменки Пензенской области, пойманный за совершение кражи, после суда, несмотря на запрет, предусмотренный условным сроком наказания, скрылся, покинув пределы региона. Оперативникам потребовалось немало времени, чтобы выяснить, где именно находится беглец.

Годы поисков, сбора информации о родственниках осужденного, у одного из которых он мог укрываться, - все это было не напрасно.

Появление сотрудников УФСИН в одном из домов поселка Лунево Солнечногорского района Московской области стало полной неожиданностью для его обитателей. Однако злоумышленник не оказал никакого сопротивления. По его словам, за последние два года он ни разу не выходил на улицу, соблюдал правила конспирации и этого же требовал от своей родни. В ближайшее время мужчину этапируют в исправительное учреждение для отбытия уже реального наказания, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.