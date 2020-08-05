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05.08.2020г.
Сотрудники УФСИН поймали жителя Каменки, который десять лет находился в розыске

Сотрудники УФСИН поймали жителя Каменки, который десять лет находился в розыске

Ср, 05.08.20 04:48
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Сотрудники регионального управления федеральной службы исполнения наказаний задержали осужденного, находившегося во всероссийском розыске с 2010 года. Житель города Каменки Пензенской области, пойманный за совершение кражи, после суда, несмотря на запрет, предусмотренный условным сроком наказания, скрылся, покинув пределы региона. Оперативникам потребовалось немало времени, чтобы выяснить, где именно находится беглец.

Годы поисков, сбора информации о родственниках осужденного, у одного из которых он мог укрываться, - все это было не напрасно.

Появление сотрудников УФСИН в одном из домов поселка Лунево Солнечногорского района Московской области стало полной неожиданностью для его обитателей. Однако злоумышленник не оказал никакого сопротивления. По его словам, за последние два года он ни разу не выходил на улицу, соблюдал правила конспирации и этого же требовал от своей родни. В ближайшее время мужчину этапируют в исправительное учреждение для отбытия уже реального наказания, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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