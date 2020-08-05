Вице-премьера РФ попросили назначить ковидные выплаты сотрудникам «домов ребенка»

Во время пандемии коронавируса сотрудникам «домов ребенка», где воспитывают детей-сирот до трех лет, не назначили стимулирующие выплаты за особые условия работы. На это в своем письме вице-премьеру Татьяне Голиковой указал сенатор Владимир Круглый.

Как сообщили «Известия», он попросил распространить на этих работников доплаты, уже предусмотренные в учреждениях соцзащиты населения.

Стимулирующие выплаты положены сотрудникам соцучреждений стационарного типа за каждую 14-дневную смену, проведенную внутри заведения без ухода домой для минимизации риска заражения других людей. Однако такую выплату работники «домов ребенка» не получили, несмотря на то, что трудятся в таком же режиме. Деньги им не назначили, потому что формально они не относятся к социальным учреждениям, а входят в систему здравоохранения.

«Во многих субъектах им выплачивают деньги за счет региональных бюджетов, но, по моему мнению, их нужно включить в документы о выплатах специалистам социальной сферы, потому что их работа очень близка по функционалу», — объяснил Владимир Круглый.

Он попросил вице-премьера внести дополнения в постановление правительства №415, установив для сотрудников «домов ребенка», в которых введен вахтовый режим работы, доплаты. В настоящее время письмо находится на рассмотрении.

За работу в период пандемии сотрудникам социальных учреждений уже перевели более 282 тыс. выплат на общую сумму порядка 8 млрд рублей.

По данным Минздрава, сейчас в России работают 139 домов ребенка, в которых находятся около 7 тыс. детей. В этих учреждениях трудятся 19,4 тыс. человек, из которых 8,8 тыс. — это медицинские работники.