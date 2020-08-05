Бековчане попросили губернатора о реконструкции дороги до Сердобска

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 86 р
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Бековский район провел личный прием местных жителей.
Как сообщает пресс-центр облправительства, жительница района попросила содействия в реконструкции дороги от Беково до Сердобска, а точнее, до подъезда со стороны Макаровки.
Иван Белозерцев поставил задачу в этом году подготовить проектно-сметную документацию, чтобы отремонтировать дорогу в 2021-м.
Также жители села Нарышкино в ходе приема пожаловались на некачественную питьевую воду. Начальнику управления ЖКХ и ГЗН региона Михаилу Панюхину было дано задание взять исполнение решения о модернизации системы водоснабжения под личный контроль.