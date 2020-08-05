Бековчане попросили губернатора о реконструкции дороги до Сердобска

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в Бековский район провел личный прием местных жителей.

Как сообщает пресс-центр облправительства, жительница района попросила содействия в реконструкции дороги от Беково до Сердобска, а точнее, до подъезда со стороны Макаровки.

Иван Белозерцев поставил задачу в этом году подготовить проектно-сметную документацию, чтобы отремонтировать дорогу в 2021-м.

Также жители села Нарышкино в ходе приема пожаловались на некачественную питьевую воду. Начальнику управления ЖКХ и ГЗН региона Михаилу Панюхину было дано задание взять исполнение решения о модернизации системы водоснабжения под личный контроль.