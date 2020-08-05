Зарегистрирована еще одна смерть пензячки от Covid-19

В Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Дина Черемушкина вечером 4 августа. Она отметила, что с болезнью не справилась 68-летняя женщина. У нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Напомним, в области продолжают действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Чтобы снизить риски заражения, пензенцев просят не посещать места массового скопления людей и мыть руки с мылом.