В Никольске мужчину избили камнем и ногами

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В городе Никольск Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, двое мужчин выпивали в доме на ул. Победы. Во время застолья они поссорились, и один из них избил второго руками, ногами и камнем.
Пострадавший попал в больницу. Об этом сообщили в полицию. Стражи порядка задержали 36-летнего местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом. Он признался в том, что натворил. Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.
В настоящее время правоохранители проводят проверку.