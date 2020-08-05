В Никольске мужчину избили камнем и ногами

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, двое мужчин выпивали в доме на ул. Победы. Во время застолья они поссорились, и один из них избил второго руками, ногами и камнем.

Пострадавший попал в больницу. Об этом сообщили в полицию. Стражи порядка задержали 36-летнего местного жителя, который ранее уже имел проблемы с законом. Он признался в том, что натворил. Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.