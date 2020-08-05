Россиянки в декрете смогут пройти профессиональную переподготовку

В правительстве РФ поддержали проект, согласно которому женщин, находящихся в декретном отпуске, будут направлять на обучение по востребованным профессиям.

Как сообщили «Известия», автором законопроекта стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила установить новую обязанность для органов службы занятости: направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным специальностям женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

«Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей в период обучения», — отметили в отзыве правительства.

Документ может быть рассмотрен в осеннюю сессию парламента. В профильном комитете по труду подчеркнули, что обучение должно быть добровольным. Аналогичного мнения придерживаются во фракциях Госдумы и в экспертном сообществе.