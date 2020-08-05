В Заречном током убило мужчину

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Пензенские следователи проводят проверку по факту смерти 51-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 2 августа горожанин устанавливал в квартире на проспекте Мира в Заречном духовой шкаф. Во время подключения техники к розетке, которую он также самостоятельно монтировал, мужчину ударило током. Его супруга вызвала скорую, однако спасти пострадавшего не удалось.
В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.
Пензенцев просят быть осторожнее во время работ с электричеством. Без специальных знаний и навыков, для производства работ по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту сетей и электротехники самим заниматься работами не стоит. Лучше вызвать специалиста.