Пензенские медики успешно осваивают телемедицину

Медики Пензенской области за семь месяцев этого года провели телемедицинские консультации со специалистами Национальных медицинских исследовательских центров для 450 пациентов.

Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, во врачебной практике стало нормой общаться с коллегами из медучреждений третьего уровня и получить экспертное мнение в сложных случаях. Например, это консилиумы, во время которых врачи дистанционно обсуждают тактику ведения пациента, чтобы принять совместное решение. За семь месяцев в больницах региона провели 1 684 консультации с применением телемедицинских технологий, из них 1 490 - в плановом режиме.

Второе направление – это консультации, организованные на базе Национальных медицинских центров. В сложных случаях медики могут провести необходимую телемедицинскую консультацию. С начала года 450 пензенских пациента получили помощь в рамках проекта.

Чтобы система работала, нужно не только обучить специалистов на местах, но и обеспечить достаточный уровень оснащения системы здравоохранения современными информационно-коммуникационными технологиями. В настоящее время к высокоскоростным каналам связи подключены все поликлиники, больницы и 95% врачебных амбулаторий. До конца этого года планируют подключить к интернету и обеспечить доступ к единой информационной системе здравоохранения региона еще 200 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов.

Единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) создан в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ.