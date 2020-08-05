Появились данные о новых заболевших коронавиурсом пензенцах на 5 августа

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 6 749 случаев заражения коронавирусом, из них новых – 50. При этом уже 5 724 пациента вылечилось, 85 скончалось.

Всего по России выявлено 866 627 случаев заражения, прирост за сутки составил 5 204 заболевших. 669 026 человек выздоровело, 14 490 пациентов скончалось.

Пензенцев призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену, чтобы снизить риски заражения.