Ансамбль «Вольница»: в Спутнике все вдохновляет

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Как и в предыдущие выходные, музыка и живое исполнение собрали в амфитеатре несколько десятков людей. Они подпевали и танцевали под любимые песни.
«Из-за погоды не получилось у нас выступить здесь накануне, но зато воскресный вечер удался. Мы думаем, что смогли порадовать зрителей на замечательной площадке в Спутнике, где все вдохновляет», — рассказал художественный руководитель коллектива Вячеслав Гуляевский.
Он также отметил, что «Вольница» обязательно выступит в Городе Спутнике еще.
Остается только добавить, что и не только «Вольница». Следить за расписанием мероприятий удобно через раздел «Афиша» на сайте, а также в официальных аккаунтах Города Спутника в соцсетях.