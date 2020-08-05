Ансамбль «Вольница»: в Спутнике все вдохновляет

Акция «Лето в городе» продолжилась и в первые выходные августа. В Городе Спутнике на сцене фонтанной площади выступил прославленный ансамбль «Вольница».

Как и в предыдущие выходные, музыка и живое исполнение собрали в амфитеатре несколько десятков людей. Они подпевали и танцевали под любимые песни.

«Из-за погоды не получилось у нас выступить здесь накануне, но зато воскресный вечер удался. Мы думаем, что смогли порадовать зрителей на замечательной площадке в Спутнике, где все вдохновляет», — рассказал художественный руководитель коллектива Вячеслав Гуляевский.

Он также отметил, что «Вольница» обязательно выступит в Городе Спутнике еще.

Остается только добавить, что и не только «Вольница». Следить за расписанием мероприятий удобно через раздел «Афиша» на сайте, а также в официальных аккаунтах Города Спутника в соцсетях.