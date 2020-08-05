Житель Лунинского района может получить срок за смерть обидчика сестры

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Пензенские следователи завели уголовное дело по факту смерти 53-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 июня прошлого года 36-летний сельчанин выпивал с родственниками и знакомым в селе Засурское Лунинского района. Через некоторое время его сестра пошла к местному жителю, с которым у нее произошла ссора. Узнав о произошедшем, ее брат решил разобраться с обидчиком. Взбешенный родственник избил сельчанина. Пострадавшего госпитализировали в пензенскую больницу. 27 октября он скончался от последствий перенесенной травмы головы и развившихся на ее фоне заболеваний.
Уголовное дело направили в суд.